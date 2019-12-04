Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sıfır Atık Sergisi

İSTANBUL - Deniz Temiz Derneği'nin (TURMEPA), 10 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Sıfır Atık Mavi Projesi’ne İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da destek veriyor.Doğal kaynakların korunarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, gelecek nesillere berrak denizler ve temiz bir çevre bırakmak amacıyla mavi yolculuğa toplumun tüm kesimlerini dahil etmeyi hedeflediğini belirten TURMEPA, bu amaçla kurumsal iş birliklerine imza atıyor.



Sabiha Gökçen Havalimanı ile yapılan iş birliği kapsamında Aralık ayında ikinci bir adım atılarak TURMEPA’nın Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığı ifade edilen Sualtı Atık Sergisi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşındı. Serginin açılışına TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, İstanbul Sabiha Gökçen Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ile Kalite Güvence Müdürü Şebnem Başsaka katıldı. Aralık ayı boyunca yolcuların ziyaretine açık olacak sergide su altından çıkarılan bisiklet, araba direksiyonu, cep telefonları, kredi kartları, pet şişeler ve bir çok materyal havalimanında sergilenecek. Yolcuların denizler konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.



Sergi açılışında konuşan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk,”Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları ile birlikte Sıfır Atık Mavi yolculuğuna çıktık. Belirli bir süreyi birlikte geçirdik. Sıfır Atık Mavi için, kişi için, ülkemiz için neler yapabileceğimizi öğrendik. Bu çok güzel bir süreçti. Bu süreç içerisinde herkesin çevreden sorumlu olduğunu ve kişisel olarak neler yapabileceğimizi öğrendik. Bu gerçekten örnek bir davranış. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları ve yönetimi şunun kararını verdi. Herkes ilk önce kendinin başlamalı ve kurum olarak kurum çalışanları da sıfır atık mavi konusunda harekete geçmeliler. Çevrelerini korumak için bir hareket başlatmalılar. Böylece kendi aralarında bütün çalışanlar bir hafta boyunca plastiğe karşı dur demek için ve tek kullanımlık ürünlere dur demek için bir eğitimden geçtiler. Plastiklere karşı olarak, tek kullanımlık plastiklere karşı olarak sıfır atık mavi sözü veriyorlar. Bugün bunu hep birlikte imzalayacağız.” dedi.



“SABİHA GÖKÇEN OLARAK DENİZDE DE SIFIR ATIĞA DUYARLIYIZ”



Sabiha Gökçen Havalimanı olarak sadece havada ve karada değil denizde de sıfır atığı önemsediklerini belirten İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal,” Biz İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Bu aşamada bir çok Sivil Toplum Kuruluşu ile iş birliği yapıyoruz. Bugün de burada çok önemli bir ev sahipliği yapıyoruz. TURMEPA Derneği tarafından düzenlenen Sualtı Atık Sergisi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir ay boyunca, yolcularımızın, havalimanı çalışanlarımızın ziyaretine açık olacak. Biz sadece havada değil, karada değil, denizde de sıfır atık konusunda çok duyarlı bir firmayız. TURMEPA’dan bize böyle bir iş birliği teklifi gelince seve seve kabul ettik. Bu iş birliği birkaç aşamadan oluşuyor. Önce biz kendi çalışanlarımızı bilinçlendiren bir eğitim ile başladık. Derneğin eğitmenleri gelerek bize bir eğitim programı sundular. Arkasından bu sergi açıldı. Önümüzde ki yılda bu iş birliği devam edecek. Biz tüm misafirlerimizi bu çok ilginç ve çok ilginç olduğu kadar üzücü sergiye bekliyoruz” diye konuştu.