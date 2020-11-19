Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1283
ALTIN
459.796
DOLAR
7.6705
STERLİN
10.1763
EURO
9.0761
Türk güreşinin acı günü
Türk güreşinin acı günü
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Son Dakika
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Macaristan - Türkiye: 2-0
Son Dakika
Macaristan - Türkiye: 2-0
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” ADLI ŞARKI, BİR ARMAĞANDIR
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” BİR ARMAĞANDIR
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, duty free markası Dufry ile yoluna devam ediyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 12:41
5 Okunma
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Kasım 2020'de duty free operatörü Dufry'e kapılarını açtı. İstanbul'un en yoğun ikinci havalimanı olan İSG, 2019'da 35,6 milyon yolcu ağırladı ve 2009 - 2015 yılları arasında peş peşe yedi yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçildi. İSG, bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Avrupa'nın en fazla yolcu ağırlayan 10 havalimanı arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul Sabiha Gökçen, Dufry’ye de perakende varlığını genişletmek için güçlü bir önerme sunuyor.

“BU İŞ BİRLİĞİ HER İKİ TARAFA DA KAZANÇ SAĞLAYACAK”

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Dufry’nin itibarından yararlanmayı hedeflediğini belirten Malaysia Airports Grup CEO'su Dato’ Mohd Shukrie Mohd Salleh, “Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlayacak. Dufry'nin aramıza katılmasıyla tanınmış uluslararası ve yerel markaların ürün çeşitliliği sayesinde havalimanında daha kapsamlı bir seçki sunabilecek, ileri teknolojili mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatabileceğiz. Dufry duty free mağazaları da dijital teknolojiyle bu deneyimi ileriye taşıyacak. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 22 milyonluk bir nüfusa hizmet verme potansiyeli ve hızla büyüyen bir şehir havalimanı olarak ünü de Dufry'ye güçlü bir müşteri tabanı kazanma ve Türkiye'deki konumunu sağlamlaştırma fırsatı sağlayacak.”
 

Dufry, sekiz mağazadan oluşan toplam 3.900 metrekarelik bir perakende alanına sahip olacak. Bu mağazalarda içki, tütün, parfüm ve kozmetik, ayrıca aksesuar ve şekerleme gibi temel duty free kategorilerinde ürünler satışa sunulacak. Türkiye'nin kültürel mirasını ve spesiyalitelerini sergileyen bir ortam yaratacak yerel yiyecek ve hediyelik eşya markalarından oluşan rafine bir seçki de alışveriş deneyimini bütünleyecek ve geliştirecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası HavalimanıDufry Dönemi Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar’da maske ve sigara denetimi 
Avcılar’da maske ve sigara denetimi 
SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU
SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C OPERASYONU
Bahçelievler'de iş yerinde yangın sonrası patlama
Bahçelievler'de iş yerinde yangın sonrası patlama
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
İstanbul'da manzara değişmiyor 
İstanbul'da manzara değişmiyor 
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon 
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon 
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
Silivri'de uyuşturucu operasyonu
Silivri'de uyuşturucu operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma