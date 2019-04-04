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Sabiha Gökçen Havalimanı büyük taşınmaya hazır

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sürecinde yolcular sorun yaşamadan uçabilmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih ederken yaşanabilecek yoğunluk için tüm önlemler alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı büyük taşınmaya hazır

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sürecinde yolcular sorun yaşamadan uçabilmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih ederken yaşanabilecek yoğunluk için tüm önlemler alındı.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:28
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Sabiha Gökçen Havalimanı büyük taşınmaya hazır

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma süreci bu hafta sonu başlıyor. Taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03:00'de başlayacak ve 45 saat sürecek. Taşınma, 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59'da tamamlanacak. Taşınmanın planlanan şekilde gerçekleşebilmesi için, 6 Nisan saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Bu süreçte yolcular sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilmek için İstanbul’un yeni şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen’e yöneldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yolcuların mağdur olmaması ve uçuşlarını sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için çok sayıda önlem alındı.

Buna göre Sabiha Gökçen Havalimanı pisti taşınma takvimi süresince yani 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da yine 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin operasyon birimleri taşınma takviminde 24 saat hizmet vererek oluşabilecek sorunların önüne geçecek.

 "BİN 400 UÇUŞ BEKLİYORUZ"

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi olan İSG’nin Operasyon Direktörü Göksu Güney, taşınmanın gerçekleşeceği 5-6 Nisan tarihleri arasında toplam bin 400 uçak beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

 "Atatürk Havalimanı'nın kapanması sürecinde biz de İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı olarak bütün koordinasyonu buradaki paydaşlarımız ile birlikte kurmaktayız. 5-6 Nisan tarihleri arasında toplam bin 400 uçak bekliyoruz. Bunların yaklaşık 170 tanesi ilave uçak olarak gelecek. Yine bunların içerisinde 32 adet büyük gövdeli uçak da bulunuyor. Bu uçaklar Atatürk Havalimanı yerine bize gelecekler. Hemen hemen hepsi yurt dışı bağlantılı uçaklar. Haliyle uluslararası gidişteki yoğunluğumuz artacak."

"YOLCULARIMIZIN 3 SAAT ÖNCEDEN GELMELERİ GEREKİYOR"

Yolcuların uçuşlarına 3 saat kala havalimanına gelmeleri gerektiğini belirten Göksu Güney, "Yolcularımızın önceden bilmesi gerekiyor ki bu tarihlerde bir yoğunluk olacak. Havalimanına 3 saat önceden gelmeleri gerekiyor. Kabin bagajı ile uçan yolcularımızın ilgili hava yolu şirketlerinden online check-in yapmalarını rica ediyoruz. Böylece çok daha kısa zamanda güvenlik kontrollerinden geçerek uçaklarının bekleme alanlarına geçebilirler. Buradaki başta Mülki İdare Amirliğimiz olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı zamanda Gümrük Hizmetleri ve burada bulunan tüm hava yolu ve yer hizmetleri paydaşlarımızla çok yoğun bir koordinasyon halindeyiz. 5-6 Nisan tarihlerinde vardiyalarımızı iki katına çıkardık. Hepimiz sahada olacağız ve 5-6 Nisan tarihlerinde yolcularımızın geçişlerinde bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız" dedi.

SABİHA GÖKÇEN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YOLCULARA UYARI

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yolcularını yoğunluktan etkilenmemeleri yönünde uyardı. Yapılan açıklamada, "5-6-7 nisan tarihlerinde havalimanımızda yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemek için uçuşunuzun kalkış saatinden 3 saat önce terminalimizde olmanızı ve kabin bagajı ile yolculuk yapacak yolcularımızın check-in işlemlerinin online olarak gerçekleştirmelerini önemle arz ederiz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıSabiha Gökçen HavalimanıBüyük Taşınma
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