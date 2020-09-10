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Sabiha Gökçen'de koronavirüs denetimi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Sabiha Gökçen Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Necip Çakmak, “Bizim denetimlerimiz hiç bitmeyecek” dedi.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:15
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Sabiha Gökçen'de koronavirüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda koronavirüs denetimleri yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Necip Çakmak da katıldı. Vali Yardımcısı Necip Çakmak, özellikle maskesini kurallara göre takmayan yolcuları ikaz ederken, terminal içinde yer alan bazı ticari işletmelere de sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Terminal binası içerisinde arındırılmış bölgede bulunan sigara içme bölümünün sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenmesi uyarısında bulunan Necip Çakmak, bu alana sayı sınırlandırılması getirilmesini istedi. Çakmak'a denetimleri sırasında emniyet görevlilerinin yanı sıra İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney de eşlik etti.

“BİZİM DENETİMLERİMİZ HİÇ BİTMEYECEK”

Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Necip Çakmak denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çakmak, “Genelde vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Birkaç kişi maskeyi yanlış takmıştı onları da uyardık. Ben vatandaşıma teşekkür ediyorum. Tabi ki onların sağlığı için uğraşıyoruz. Böyle kurallara uygun bir şekilde devam etmemiz güzeldi. Bizim denetimlerimiz hiç bitmeyecek. Hep devam edecek. Bu salgına bir çözüm bulunana kadar denetimlerimiz hiç bitmeyecek. Bazen genelge çıkıyor duyuruluyor ama biz buna bakmıyoruz her gün sıralı denetim yapıyoruz.” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıKoronavirüs Denetimi
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