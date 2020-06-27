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Riva'da tekne kayalıklara çarptı

Beykoz Riva'da içinde 2 kişinin olduğu tekne kayalıklara çarptı. Kazada kayalıklarda mahsur kalan kadın düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Kadının kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 18:36
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Riva'da tekne kayalıklara çarptı

Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri teknedeki kadını kurtarmak için harekete geçti. Ekipler kadının bulunduğu alana botla gelerek, kadını kurtardı. Ekipler kendi teknelerine aldıkları kadını hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler mahsur kalanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Kayalıklarda mahsur kalan kadının kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RivaTekneKazaKayalıkBeykoz
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