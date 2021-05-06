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Rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı

ESENYURT'ta iddiaya göre, 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede pencereye çıkarak rehin alındığını söyleyen kişi yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden polis, evdeki kişilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekât ekipleriyle birlikte kapıyı kırarak eve girdi. Operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına alan polis, kapısı kilitli bir odada bulunan kişiyi de kurtardı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:01
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Rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı

Olay, Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Darp edildiği ileri sürülen Mevlüt U., bir süre sonra pencereye çıkarak rehin alındığı söyleyip, yardım istedi. İmdat seslerini duyan çevredeki kişiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, evde bulunan kişilere dairenin kapısını açmaları yönünde uyarıda bulunsa da kapı açılmadı. Bunun üzerine, olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Eve operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi. Polis, evde bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli bir odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı aramalar yaptı. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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