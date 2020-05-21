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Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:23
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Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler bu akşamüzeri evinde rahatsızlandı. Darendeliler için eve sağlık ekipleri yönlendirildi. Darendelliler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Emin Darendeliler'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Prof Dr. Emin Darendeliler'in ölümünü, "Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler'in beklenmedik vefatını duyurmaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Camiamızda çok sevilen ve hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Emin hocamıza rahmet, kederli ailesine sabır, dostlarına, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Toprağı bol olsun. Işıklar içinde uyusun." diye taziye mesajı yayımladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Emin DarendelilerVefatOnkolojiIstanbul üniversitesi
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