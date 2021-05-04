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Polisten kaçan şüpheliler ateş açtı, yoldan geçen 2 kişi yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen araçtaki kişi ya da kişiler, durmayarak kaçarken silahla ateş açtı.

04 Mayıs 2021 Salı 09:09
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Polisten kaçan şüpheliler ateş açtı, yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Açılan ateş sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.  Bir süre polisten kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil polislerin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette ki polisler yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ AÇILAN ATEŞ SONUCU YARALANDI

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yoldan geçen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri de kaçan şüphelileri bir süre kovaladı. 

KAZA SONUCU 2 POLİS DE YARALANDI

Halkalı Caddesi'ne geldikleri esnada şüpheliler polis ekiplerinin üzerine araç sürerek kaza yapmasına neden oldu. 

Kaza sonucu devrilen motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 polis memuru da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hem silahla yaralanan kişileri hem de polis ekiplerine ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisşüpheliKovalamacaSilahYARALAMAKüçükçekmece
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