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Polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

Arnavutköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu.

Polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

Arnavutköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:43
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Polisten kaçan şüpheli bataklığa saplandı

Olay dün saat 21.48 Arnavutköy Mavigöl Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil hırsızlığı ihbarını alan ekipler şüphelilerin peşine düştü. GPRS ile çalınan aracı takip eden ekipler 4 şüpheliden Orhan Y., İbrahim K. ve Öner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bir şüpheli ise araçla kaçtı. Aracın bir süre sonra Boğazköy hafriyat döküm sahasında olduğu tespit edildi. Doğukan G. isimli şüpheli ise  ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.  Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyPolisşüpheliAraçBataklık
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