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Piknikçiler yine ormanı çöplüğü çevirdi

İstanbul’da piknikçiler yine ormanı çöplüğü çevirdi

13 Haziran 2021 Pazar 18:01
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Piknikçiler yine ormanı çöplüğü çevirdi

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul'da cumartesi günü ormana akın edenler çöplerini bırakarak ayrıldı. 

Kısıtlamasız cumartesi günü İstanbul'da ormanlar piknikçilerin akınına uğradı. Sarıyer'de bulunan ormanlık ve mesire alanları da dün piknikçileri ağırladı. Aileleriyle birlikte kendilerini doğaya atanlar piknik yaptı, bisiklet sürdü, mangal yaktı. Ancak arkalarında bıraktıkları manzara yine değişmedi. Dün piknik yapılan yerlerde bugün çöp yığınları vardı. Kullanılmış maske, cam ve pet şişeler, yemek artıkları, konserve kutuları, damacana şişeleri ve daha birçok atık ormanda bırakıldı. Bu arada kısıtlamaya rağmen yine ormana gelenler vardı. Kısıtlama gününde yasak olmasına rağmen piknik yapan aile üyeleri, evde sıkıldıklarını ve hava almaya çıktıklarını söyledi. Aile üyesi kişi, "Orman çok pis. Doğayı pisletmişler. Her gelen kendi pisliğini toplasa böyle olmaz. Biz mesela çöpümüzü çuvala koyuyoruz. Gittiğimiz yerde çöp tenekesine atıyoruz. İnsanların saygısızlığı tamamen, başka bir şey değil. Bugün yasak günü ama çocuklar çok sıkıldı evde. Aldık geldik bir hava almaya" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PiknikçilerOrman çöplük
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