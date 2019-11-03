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Pendik'te yangın paniği!

Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

Pendik'te yangın paniği!

Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

03 Kasım 2019 Pazar 00:00
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Pendik'te yangın paniği!

İstanbul DHA 

Pendik'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Ecdat Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 kişinin yaşadığı evde alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangını fark eden şahıs anne ve babasını dışarı çıkardı. Şahıs daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndürmeyi başaramayan şahıs da dışarı çıktı. 

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekonduda hasar meydana geldi. 

Mahalle sakinleri, "İlk geldiğimde evin sahibi içerideydi, Direkt içeri atladım. Camı falan kırdık. Elektrikleri patladı. Yapacağımız bir şey yoktu. En fazla o kadarını yapabildik. Alevler ilk bir odadaydı, itfaiyeye haber verdik gelene kadar alevler iyice büyüdü, komple yandı. Yangının elektrikten çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü 3-4 tane elektrik patlaması oldu. İçeride kimse yoktu. Yapabildiğimiz müdahaleyi yaptık" dedi. Alevli bir şekilde yanan gecekondu vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2019 05:54
Anahtar Kelimeler:
YangınPendik
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