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Pendik'te silahlı saldırı: 1 ölü

Pendik'te aracıyla seyir halindeyken, kavga ettiği akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Halis Bürce hayatını kaybetti.

10 Haziran 2020 Çarşamba 09:46
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Pendik'te silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Göçbeyli Mahallesi'nde ormanlık alan yakında gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halis Bürce dün öğlen saatlerinde bir akrabasıyla henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Halis Bürce'ye gece saatlerinde hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu esnada gündüz kavga ettiği iddia edilen akrabası tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İsabet eden kurşunların etkisiyle yaralanan Bürce, bir süre gittikten sonra aracını yol kenarında durdurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halis Bürce'nin öldüğü tespit edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Halis Bürce'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bürce'nin bekâr olduğu ve çiftlik işleriyle uğraştığı öğrenildi.


Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikCinayet
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