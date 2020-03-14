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Pendik'te otomobil yangını

Pendik'te otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

14 Mart 2020 Cumartesi 08:51
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Pendik'te otomobil yangını

Olay, saat 05.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine giden otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikOtomobilYangın
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