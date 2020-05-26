Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Barış Ermiş'ten TOFAŞ'a veda
Barış Ermiş'ten TOFAŞ'a veda
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
16 kargo uçağı asker tahliyesi için Libya'ya geldi
16 kargo uçağı asker tahliyesi...
Rusya’da askeri helikopter düştü: 4 ölü
Rusya’da askeri helikopter düştü: 4...
Beyazıt Tramvay Durağı'nda ceset bulundu
Beyazıt Tramvay Durağı'nda ceset bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

PENDİK'TE ORTALIK KARIŞTI!

Pendik'te bir site içerisindeki marketin önüne gelen grup, marketin kapalı olması nedeniyle olay çıkardı. Market sahibinin tartışmaya katılmasıyla olay büyüdü. Sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

26 Mayıs 2020 Salı 12:26
0 Okunma
PENDİK'TE ORTALIK KARIŞTI!
Olay, Yeni Şehir Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İnci Sitesi'nde oturan bir grup sitenin içerisindeki marketin önüne gelerek marketin açılmasını istedi. Aynı sitede oturan market sahibi ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketin kapalı olduğunu söyledi. Bunun üzerine grup ile market sahibi arasında tartışma başladı. Market sahibi ve yakınlarının binadan inmesi ile 2 grup arasında kavga çıktı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 2 grup arasında başlayan tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde iki taraf birbirine sopalarla saldırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikMarketKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyazıt Tramvay Durağı'nda ceset bulundu
Beyazıt Tramvay Durağı'nda ceset bulundu
Maltepe'de şüpheli yangın
Maltepe'de şüpheli yangın
Bayram günü kaybolan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Bayram günü kaybolan çocuklar için mahalleli seferber oldu
Beyoğlu'nda kaçarken girdikleri ters yönde polis aracına çarptılar
Beyoğlu'nda kaçarken girdikleri ters yönde polis aracına çarptılar
Kağıthane'de pitbull dehşeti kamerada
Kağıthane'de pitbull dehşeti kamerada
Silivri'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Silivri'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İstanbul Boğazı turkuaza büründü
Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
Bayramın 2. gününde de yollar ve meydanlar sessiz
Yunuslar İstinye Sahil'de görüldü
Yunuslar İstinye Sahil'de görüldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı