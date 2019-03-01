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Pendik'te korkutan yangın

Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te korkutan yangın

Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

01 Mart 2019 Cuma 14:32
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Pendik'te korkutan yangın

İSTANBUL - Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta müdahale etti. 

Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçramasını da önlendi. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılamaz hale geldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikGecekondu Yangını
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