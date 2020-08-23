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Pendik'te internetten tanıştığı Türkmenistanlı kadını baltayla öldürmüş

PENDİK'te odun deposunda Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova balta ile öldürüldü. Cesedi gören vatandaşların haber vermesi için çalışma başlatan polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu Annamuhammet Y'yi gözaltına aldı. Kadınla internetten tanıştığını, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:43
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Pendik'te internetten tanıştığı Türkmenistanlı kadını baltayla öldürmüş

Olay, dün sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde bulunan bir odun deposunda meydana geldi. İddiaya göre, odun deposunda çalışan Annamuhammet Y.(29) internet üzerinden tanıştığı Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova'yı depoya çağırdı. Aralarında tartışma çıkması sonucu Annamuhammet Y. balta ile Rozygul Rejepova'yı öldürdü. Olayın ardından cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Annamuhammet Y.'nin ifadesinde Rozygul Rejepova ile internette tanıştığını, aralarında tartışma çıktığını,daha sonra  balta ile öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.  Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikCinayet
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