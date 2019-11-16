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Pendik'te dehşet!

Saldırgan linç edilmek istendi

Pendik'te dehşet!

Saldırgan linç edilmek istendi

16 Kasım 2019 Cumartesi 13:10
8 Okunma
Pendik'te dehşet!

İstanbul DHA  

Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken ölenlerin yakınları linç girişiminde bulundu.Olay saat 09.30 sıralarında Güllü Bağlar, Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 3 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Saldırgan. cinayetleri işlediği binada yakalandı. Mahallede toplanan ölenlerin yakınları saldırganı linç etmek istedi. Polis uzun süre kalabalığı binadan çıkaramadı. Binanın kapısına zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullanıldı. Saldırgan zırhlı polis aracına alındıktan sonra da gerginlik sürdü. Polis kalabalığı uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu zırhlı araç mahalleden uzaklaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikSaldırı
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