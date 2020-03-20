Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Semur 2 CİNLERİN BÜYÜSÜ ile maceraya hazır olun
Semur2
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile bir araya gelecek
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile...
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
ÖSYM, 9 sınavı erteledi
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek bizim elimizde
Psikiyatristler uyarıyor: Salgın kaygısını yenmek...
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs açıklaması
Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Pendik'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü. Çökmenin nedenini belirlemek için binada inceleme başlatıldı.

20 Mart 2020 Cuma 09:25
0 Okunma
Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, binadaki incelemelerini ise sürdürüyor.

Öte yandan, olay sonrası bazı apartman sakinlerinin valizlerini alarak evlerinden ayrıldıkları görüldü.

ÇÖKME RİSKİ BULUNAN 2 BİNA MÜHÜRLENDİ

Pendik'te balkonları çöken bina ile yanındaki başka bir bina çökme riski nedeniyle mühürlendi. Tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı öğrenilen binada oturan vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına yerleşti, bazıları da belediye tarafından otele yerleştirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Olay sonrası apartman sakinleri evlerinden çıkarak sokağa çıktı. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de binada incelemelerde bulundu. Balkonları çöken bina, ekipler tarafından mühürlenirken, yanındaki bina da tedbir amaçlı olarak ekipler tarafından boşaltıldı.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Mühürlenen 2 binada oturan bazı vatandaşlardan bazıları yakınlarının evine giderken, bazıları da Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi. Binada bulunan yaşlı iki kadın ise belediye ve sağlık ekiplerince binadan indirilerek, Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.Binaların yıkılıp yıkılmayacağı, incelemelerin tamamlanmasından sonra netleşecek

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikBinaBalkonçökme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi
Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi
Ümraniye kadını vurup intihar girişiminde bulundu
Ümraniye kadını vurup intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da yollar boşaldı
İstanbul'da yollar boşaldı
Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi
Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
İstanbul'da meydanlar boş kaldı
Maltepe'de restoran alev alev yandı
Maltepe'de restoran alev alev yandı
Maltepe kuyumcu soygunu
Maltepe kuyumcu soygunu
İstanbullu işletmeciler yasağa uydu
İstanbullu işletmeciler yasağa uydu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı