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Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü 

PENDİK Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 84 yaşındaki Ahmet Uçar hayatını kaybetti. 

17 Şubat 2022 Perşembe 09:58
Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü 

Yangın, saat 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden bir anda yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Daire içerisinde yapılan duman tahliyesinin ardından yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Uçar'ın (84) yanarak feci şekilde can verdiği ortaya çıktı. Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, yangının çıktığı dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların sonlanmasının ardından Uçar'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikBahçelievler MahallesiEvBinaYangınİtfaiye
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