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Pegasus Hava Yolları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atarak, Türkiye’de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi oldu. Pegasus, bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 'On İlke’ye uyacağını taahhüt etti.

Pegasus Hava Yolları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atarak, Türkiye’de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi oldu. Pegasus, bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 'On İlke’ye uyacağını taahhüt etti.

13 Aralık 2019 Cuma 11:53
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Pegasus Hava Yolları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları, dünyadaki en yaygın gönüllü sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imza atarak, Türkiye’de bu sözleşmeye imza atan ilk hava yolu şirketi oldu. Pegasus, bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında On İlke’ye uyacağını taahhüt etti. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, imzalayan kurumları küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymaya, tüm dünya halkları için yatırımlar yapmaya ve böylelikle BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmasına destek olmaya çağırıyor.

“TÜRKİYE’DE BU SÖZLEŞMEYE İMZA ATAN İLK HAVAYOLUYUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak, hangi sektörde olursa olsun bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak bunların başlıcaları. Biz Pegasus Hava Yolları olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında On İlke’ye uyacağımızın sözünü verdik. Türkiye’de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

PEGASUS 10 İLKEYE TAAHÜÜT VERDİ

Pegasus, bu imzayla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlke’sine uyacağının açıkça taahhüdünü veriyor. Bu ilkeler, iş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı, iş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı, iş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli, zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli, her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli,işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli, iş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,iş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava YollarıBirleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
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