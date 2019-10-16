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Patron kayıplara karıştı

SULTANGAZİ'de iddiaya göre 2 aydır çalışanlarının maaşı ödemediği tekstil firması sahibi işyerindeki makinaları alarak kayıplara karıştı. Mağdur olduklarını belirten işçiler işyeri önünde açıklama yaptı.

Patron kayıplara karıştı

SULTANGAZİ'de iddiaya göre 2 aydır çalışanlarının maaşı ödemediği tekstil firması sahibi işyerindeki makinaları alarak kayıplara karıştı. Mağdur olduklarını belirten işçiler işyeri önünde açıklama yaptı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:37
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Patron kayıplara karıştı

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil firmasının sahibinin geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde iş makinelerini alıp kayıplara karıştığı öne sürüldü. 2 aydır maaşlarını alamayan işyeri çalışanları dolandırıldıklarını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Pazartesi günü işyerine gelen çalışanlar, ikinci bir şok daha yaşadılar. Çalışanlara, kayıplara karıştığı öne sürülen patronun yakın akrabalarının firmayı satın aldıkları söylendi. Kısa sürede işyerinde toplanan çalışanlar, maaşlarını alana kadar buradan ayrılmayacaklarını belirttiler. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

"ADAM BİZİ DOLANDIRDI"

8 yıldır tekstil firmasında çalıştığını belirten Gökhan Şahinoğlu, "Son bir aydır firmanın kapatılacağı, kapatılmayacağı konuşuldu. Patronumuz bununla ilgili bizi oyaladı. Son 15 gündür de devredeceğini söyleyerek kapattı. Bizden habersiz sigorta çıkışlarımızı yapmış. Hafta sonu cumartesi akşamı makinaları bizden habersiz taşımış, bizden kaçırmış. Pazartesi biz atölyeye geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Bütün malını kaçırmış. Dördüncü katta bulunan ofiste buna ait. Kendi yeğeni ile damadı ofisi aldıklarını söylüyorlar. Kendilerinin patronumuzla ilişkisinin olmadığını söylüyorlar. Yalan söylüyorlar, kendisini saklıyorlar bizden. Bütün mal varlığını kaçırmaya çalışıyorlar. Biz mağduruz. İki aydır maaş alamıyoruz. Tazminatlarımız zaten içeride. En azından maaşlarımızı almaya çalışıyoruz. Çünkü kiralarımız, ev borçlarımız hepsi duruyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız. Yaklaşık 85 kişi burada mağduruz. Patronumuzu arıyoruz, telefonlarımıza bakmıyor. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız kendisine ulaşmış. Onlara, bizi arayacağını söylemiş ve Tekstilkent'te bir adres verdi. Arkadaşlarımız bu adrese gittiğinde bomboş bir dükkanla karşılaşmışlar. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bütün resmi kanallara başvurduk. Açıkçası adam bizi dolandırdı. Emeğimizin karşılığını alana kadar burada beklemeye devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziİşçiPatronMaaş
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