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Pandemide sığındıkları otelde tanışan çift Bağcılar’da evlendi

İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi kapsamında kaldıkları otelde tanışan Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz, Bağcılar’da özel bir törenle dünya evine girdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın nikahı kıydığı törende çiftin şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve milletvekilleri yaptı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 10:13
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Pandemide sığındıkları otelde tanışan çift Bağcılar’da evlendi

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle dışarıda kalanlara yardım eli uzatan İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi büyük bir mutluluğa imza attı. Pandemi sebebiyle gidecek yerleri olmadığı için valiliğin hizmet verdiği bir otele yerleşen Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz burada tanışıp arkadaş oldu. İki aylık arkadaşlığın ardından evlenme kararı alan çift için bugün Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda nikah töreni düzenlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çiftin nikahını Bacılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul milletvekilleri Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, İffet Polat, Mihrimah Belma Satır ve MHP Milletvekili Arzu Erdem de nikah şahidi oldu.

Çifti tebrik eden Bakan Soylu, “Bugün güzel bir yolculuğa başlıyorsunuz Mevlana evliliği tarif ederken ‘Hazreti Peygamberin yolu’ olarak tarif ediyor. Bir araya geldiğimiz için hem birbirinizin gönlünü yapıyorsunuz hem Allah’ın gönlünü yapıyorsunuz. Geleneğine, göreneğine bağlı örnek bir Türk ve Müslüman ailesi oluşturacaksınız buna inanıyoruz. İnanıyorum ki evliliğiniz sizden sonraki çiftelere örnek olacak. Bizim böyle bir sorumluluğumuz da var” dedi.

“ALLAH NAZARDAN SAKLASIN”

Vali Yerlikaya ise “Sayıları 1740 olan mekansız vatandaşlarımıza devletimizin merhametini, hizmetinin ne olduğunu arkadaşlarımızla beraber göstermeye çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde 64 otelde çok azda olsa sosyal tesiste kardeşlerimizi Kovid-19 döneminde ve soğuk kış günlerinde misafir ediyoruz. Hiç kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüzün razı olmadığını söylüyoruz. Sevenleri de kavuşturmak, onları evlendirmek devletimizin de milletimizin de hoşnut olduğu bir davranış olduğu için bu fırsatı verdiği için Rabbimize şükrediyoruz. Çiftimizi tebrik ediyorum mutluluklar diliyorum. Allah nazardan saklasın” diye konuştu.

Başkan Çağırıcı ise şunları söyledi: “İstanbul Valiliğimizin başlatmış olduğu çok güzle bir proje. Şimdiye kadar olduğu gibi biz de Bağcılar olarak bundan sonraki süreçte de işbirliği içinde aynı güzelliği devam ettireceğiz. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Rabbim inşallah onların güzelliklerini, güzel yönlerini kendilerine yaşatmayı nasip etsin.”

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın da iştirak ettiği nikah töreni, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın yaptığı duayla sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarEvlilikDüğünAli YerlikayaSüleyman Soylu
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