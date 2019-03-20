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Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi

İstanbul'da 65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.

Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi

İstanbul'da 65 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:10
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Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi

İSTANBUL - Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ateşböceği Ercan, oyuncu Yonca Şahinbaş ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, Yesin'in yakınlarının konuşmalarıyla devam etti. 

"TATLI VE HUYSUZ BİR ADAM OLARAK HER ZAMAN SEVGİ VE SAYGIYLA ANILACAK"

Törende kürsüye çıkan isimler Ümit Yesin'i anlattı. Süha Uygur, çok erken bir ölüm olduğunu belirterek, "O yüce kalbi dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatroda, setlerde dürüstlüğüyle, ahlakıyla babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insandı. Her zaman hatırlarımızda yer alacak. Tatlı ve huysuz bir adam olarak her zaman sevgi ve saygıyla anılacak. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"BAHAR GELİYOR ÜMİT ABİ BERABER ÇIKACAĞIZ BURADAN DEDİM"

Oyuncu Yonca Şahinbaş gözyaşları içinde, “Ölmeden bir gün önce , saat 15.30'da yanındaydım. Kolunu öptüm, göbeğini sevdim. Çok iyi görünüyordu. Bahar geliyor Ümit Abi beraber çıkacağız buradan dedim. İyi ki gitmişim. İyi ki görmüşüm. Nurlar içinde uyu" dedi. 

"OĞLUM, ÇOCUĞUM, ÜMİTİM MEKANIN CENNET OLSUN"

Ateşböceği Ercan olarak tanınan Ercan Bostancıoğlu "Çok güzel günler geçirdik. Hem sahne de hem de aile dostu olduk. Bir çok anıyı birlikte paylaştık. Nur içinde yat. Oğlum, çocuğum, Ümitim mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu. 

Törenin ardından dua ve helallik alındı. Ümit Yesin'in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınması için Şakirin Camii'ne götürüldü.

DHA

Son Güncelleme: 20.03.2019 14:33
Anahtar Kelimeler:
TörenÜmit Yesin
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