Bir süre önce koronavirüse yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.
DHA
Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.
DHA