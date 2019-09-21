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Otomobil, kazaya müdahale eden polis aracına çarptı

Otomobil, kazaya müdahale eden polis aracına çarptı

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:55
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Otomobil, kazaya müdahale eden polis aracına çarptı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız Kavşağı'nda  takla atan bir otomobilin kazasına müdahale eden trafik polislerinin aracına başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız Kavşağı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yıldız Kavşağı'nda ilerlemekte olan 34 BGL 325 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda bariyerlere çarparak takla attı ve ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle otomobilin kadın sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

POLİS OTOSUNUN ÜZERİNE ÇIKTI

Olay yerine gelen 34 A 5635 plakalı trafik ekibi,  kazaya müdahale etmeye başladı.  Bu esnada 14 AAP 091 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı ve trafik ekiplerinin aracının üzerine çıktı. Şans eseri ikinci kazada ölen veya yaralanan olmazken polis otosunda ve ona çarpan otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. Polisin olay yerindeki incelemesi sonrasında kazaya yarışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekilirken polis ekipleri, trafik polisinin aracına çarpan sürücüsü gözaltına alarak emniyete götürdü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBarbaros BulvarıTrafik KazasıPolis
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