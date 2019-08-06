Otogarın İSPARK'a devrine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı

İSTANBUL - Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., 30 Nisan 2019'da açtığı, "Sözleşmenin Uyarlanması Davası"na ilişkin davanın görüldüğü mahkemeye 1 Ağustos 2019 tarihinde dilekçe sundu. Dilekçede huzurda görülen (Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK'a devredilmesine ilişkin dava) davanın akıbeti belli olana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından alınan tahliye kararı ile yıkım v.b. tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etti. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi de talebi yerinde görerek, 30 bin TL tazminat yatırıldığı takdirde ihtiyati tedbir kararı konulmasına karar verdi. Mahkeme davacı avukatının 30 bin TL teminat yatırdığı takdirde ihtiyati tedbir konulmasına, ara kararın taraflara tebliğine teminat yatırıldığında ara karar gereği için Nöbetçi İcra Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti. Karara davalı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK'a devredilmesine ilişkin mahkemeye başvurmuş, yapılan başvuruda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'A devrine ilişkin 18 Temmuz 2019 tarihli ihtarnamesinin dayanağı olan tahliye kararının, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti. Talebi değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi de kararında şu ifadelere yer vermişti: "Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 7 gün süre tanınmasına oy birliğiyle karar verildi." 26 Temmuz da ise İBB'nin yaptığı itiraz üzerine İstanbul 3. İdare Mahkemesi otogar otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına hükmetmişti.