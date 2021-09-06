Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1475.74
ALTIN
485.53
DOLAR
8.2861
STERLİN
11.4670
EURO
9.8356
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini kiralayacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini...
Osmangazi’de iki adet bina satılacak
Osmangazi’de iki adet bina...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:04
15 Okunma
Otogarda PCR testi zorunluluğu başladı

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aşı ve PCR testi zorunluluğu başladı.

Yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine negatif sonuçlu PCR testi belgelerini ibraz etmemeleri durumunda yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Bugün başlayan uygulamada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bilet almaya gelen aşısız veya PCR testi yaptırmayan yolculara firma yetkilileri tarafından bilet satılmadı. Gelen yolcular yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirildi.


 

"AŞIM OLSA TEST OLMAZDIM"

İstanbul'dan Edirne'ye giden İranlı yolcu Majid Dhat aşısız olduğunu söyleyerek, " Aşım olmadığı için test yaptırdık.  Olsaydı aşım test yaptırmazdım. Gerek yoktu. İmkanım olsa aşı olmak isterim" diye konuştu.   Van'a giden bir başka yolcu da" Biletimizi almıştık ama PCR testi isteniyor. Şimdi teste gideceği" dedi. 


 

"10 YOLCUYU GERİ GÖNDERDİM"

Firma yetkilisi Mehmet Yiğit, "Testsiz ya da aşısız gelen yolcularımız oluyor.  Çift aşısı olmayanlarda oluyor. Onları en yakın devlet hastanelerine yönlendirip PCR testlerini istiyoruz.  Bu da bize sıkıntılar yaratıyor. Genelde yolcularımız otobüs kalkış saatine yakın geliyor. Bu yüzden de araçlarımız boş kalmakta.  Vatandaşlar genelde bilmiyor. Bilgi sahibi olmadan buraya gelip bilet satın almak isteyen vatandaşlarımız var.  Benim firmama sabahtan beri 9-10 aşısız ve testsiz yolcu gelmiştir" diye konuştu.  

Remzi Avcı isimli bir başka firma yetkilisi de " Test olup gelen yolcu hiç olmadı bugün. Belki araba boş çıkacak. İnternetten bilet almış ama test olmamış, aşı olmamış. Vatandaşlarımız biraz duyarsız" dedi. 

Ancak otogarda yeni dönemi tam anlayamayanlar da vardı. 15 yaşında olduğunu ve Silivri için bilet aldığını söyleyen bir yolcu, " HES kodu, TC kimlik ve adımı soyadımı söyleyerek biletimi aldım.  Test olmadım, aşım da yok. 15 -20 dakika önce aldım biletimi. Test sorulmadı" diye konuştu.  Röportaj sırasında yolcunun yanına gelen firma yetkilisi de "Yazıhaneye gidip, biletini iptal ettir. Sizde çekim yapmayın" dedi. Yeni dönemde PCR ve aşı zorunluluğu 18 yaş üstünü kapsıyor.

DHA

Son Güncelleme: 06.09.2021 13:32
Anahtar Kelimeler:
PCR Testi ZorunluluğuOtogar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyoğlu'ndaki tarihi otelde yangın paniği
Beyoğlu'ndaki tarihi otelde yangın paniği
Balayına gidecekti; eksik aşı nedeniyle uçağa alınmadı 
Balayına gidecekti; eksik aşı nedeniyle uçağa alınmadı 
Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı
Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı
Beylikdüzü'nde yüz yüze eğitimin ilk gününde okul önlerinde veli yoğunluğu
Beylikdüzü'nde yüz yüze eğitimin ilk gününde okul önlerinde veli yoğunluğu
İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı 
İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı 
Ümraniye'de servis midibüsü otomobile çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
Ümraniye'de servis midibüsü otomobile çarptı: 1'i ağır 6 yaralı
İstanbul'da öğrenci servislerine denetim
İstanbul'da öğrenci servislerine denetim
Toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk
Toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk
Asya kaplan sivrisineği ısırığında 3 ölümcül hastalık riski var
Asya kaplan sivrisineği ısırığında 3 ölümcül hastalık riski var

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma