Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Muhammed Ali’nin hayatını anlatan belgesel
Muhammed Ali’nin hayatını anlatan belgesel
“Topuk dikenine karşı topuklu ayakkabı giyin”
“Topuk dikenine karşı topuklu ayakkabı...
Uzmanından YKS için son ay önerisi
Uzmanından YKS için son ay...
'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve yaptıran kişi için riskli'
'Pandemi sürecinde makyaj, yapan ve...
Liverpool'da futbolculardan George Floyd tepkisi
Liverpool'da futbolculardan George Floyd tepkisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otogarda hareketlilik arttı!

Şehirlerarası yolculuk yasağının kalkmasıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik arttı. Ancak yarı kapasite yolcu alabilen otobüslerin fiyatları yüksekliği nedeniyle yolcular durumdan memnun değil fakat iki koltukta bir kişi oturduğu için güvenliğin önemli olduğunu belirtiyorlar.

02 Haziran 2020 Salı 13:12
0 Okunma
Otogarda hareketlilik arttı!

İSTANBUL - Dünya ağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığında yeni fiyatlar belirlenmişti. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Fiyatların yüksek olması yolcuları düşündürüyor. Bir yandan yüksek fiyatlardan şikayet eden yolcular, diğer taraftan da daha güvenli yolculuk yaptıkları için duruma razı geliyor. Otobüs firmaları ise yarı kapasite çalıştıkları ve gittikleri şehirlerden boş döndükleri için fiyatların normal olduğunu savunuyor.


İKİ KOLTUK ÜCRETİ ALINIYOR

Yazıhane çalışanı Yusuf Dar, “Yolcu kapasitesi yarı yarıya düştüğünden dolayı, bir yolcu normalde 90 liraydı, şu anda 180 lira. Yarı yarıya düştüğü için otomatikman yolcuya yükleniyor bu. Sebebi belli, otobüs 46 kişiyse 23’e düştü bundan kaynaklandı” dedi.

Otobüs firması sahibi Mehmet Hanefi, “Biz Ağrı Doğubayazıt’a çalışıyoruz. 250 lira yolcu başı ücret. İki koltuğa bir kişi oturuyor. Bize 500 lira taban fiyat verdiler, biz 400 liraya indirdik, yolcuya fazla yüklenmemek için. Normal 46 yolcu aldığın zaman 400 liradan alsan 9 bin 200 lira yapıyor, araçlarımız oradan İstanbul’a boş geliyor. Araçların masrafları 7.5-8 bin lira. İki şoför ve muavine kafadan bin 200 lira para veriyoruz. Buranın çıkışı, otoban, bir tona yakın mazot yakıyoruz, araçların bakımları var” diye konuştu.

Otobüs firması çalışanı Orhan Gür, “Devlet açıklama yaptı 1500 kilometreyi aşan yol 500 lira, biz 400 lira yaptık millet gitsin gelsin diye. Yarın normale dönerse 250 lira olacak” şeklinde konuştu.


“FİYATLAR ZORLADI AMA BURADAN GİTMEK İÇİN BAŞKA ÇARE YOK”

Yolcular bilet fiyatlarının yüksekliğinden dert yanıyor ama 2 koltuk aldıkları için güvenliğin de önemli olduğunu savunarak fiyatlara razı geliyor. Çanakkale Biga’ya giden Fehim Akın, “Biletler 145 lira bir kişi. Daha önceden 80 liraya aldığımız biletler 145 lira oldu. Bu fiyatlar hakikaten çok yüksek çünkü virüs dolayısıyla böyle yapıldı ama 100 lira olması lazım” dedi.

İzmir’e torunlarını görmek için giden Aynur Soydan, “İzmir’e gidiyorum, 170 liraya aldım bileti, çift koltukta tek gideceğim. Fiyatlar şimdiki duruma göre normal, tek başıma özel gibi gideceğim. Güvenlik çok daha önemli ben 20 yıldırı hiç şaşmadım” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Çorlu’ya giden Yavuz Şentürk, “Biletler galiba iki katı, 100 liraya aldık. Normalde 50 liraydı. Otobüs firmaları da kendilerine göre haklı” dedi.

Ailesiyle birlikte memleketi Artvin’e giden Olgun Ayrıyurt, “Artvin’e gidiyoruz, 390 liraya aldım bileti. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok. Fiyatlar zorladı ama buradan gitmek için başka çare yok” diye konuştu.

Eşiyle birlikte Çorlu’ya giden Şükrü Can ise, “Buradan Çorlu 60 lira, yani iki kişi 120 lira verdik. Fiyatlar normal çünkü 2 koltuk alıyorsun, tam isabetli olmuş. Bir kişi bir koltuğa 30 liraya oturuyor o yüzden haklılar. Bir de güvenlik açısında daha önemli” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehirlerarası Yolculuk Yasağı15 Temmuz Demokrasi Otogarıİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenibosna'da minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı
Yenibosna'da minibüs ve otobüsler ayakta yolcu aldı
STK İSTANBUL BÖLGE MARMARA AVRUPA YAKASI İL BAŞKAN VEKİLLİĞİNE M. NECAT KANSU ATANDI
STK İSTANBUL BÖLGE MARMARA AVRUPA YAKASI İL BAŞKAN VEKİLLİĞİNE M. NECAT KANSU ATANDI
Nostajlik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı
Nostajlik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı
Yağmura aldırmadan balık tutmaya devam ettiler
Yağmura aldırmadan balık tutmaya devam ettiler
Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı faaliyetine başladı
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı faaliyetine başladı
Dualarla açıldı!
Dualarla açıldı!
Seyahat kısıtlaması kalktı, otogar hareketlendi
Seyahat kısıtlaması kalktı, otogar hareketlendi
Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler
Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı