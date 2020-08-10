Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Uzmanlardan kadınlara saç boyası uyarısı
Uzmanlardan kadınlara saç boyası uyarısı
Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi
Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi
Aydos Ormanı'nda yangın
Son Dakika
Aydos Ormanı'nda yangın
Bulgaristan sınırında orman yangını
Bulgaristan sınırında orman yangını
Yakutsk’ta orman yangını
Son Dakika
Yakutsk’ta orman yangını
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otogarda dehşet; Dövüp otomobilden attılar

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otomobilden atılan bir kişi başından yaralandı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:00
0 Okunma
Otogarda dehşet; Dövüp otomobilden attılar

İSTANBUL - Olay geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Nuh Tunç (33)isimli bir kişi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aşağıya atıldı. Kanlar içinde kalan Nuh Tunç'a o sırada oradan geçen sağlık çalışanı bir kadın yardım etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Başından yaralanan Nuh Tunç,  yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 


"DÜŞTÜ VE ARABA ONU BIRAKIP GİTTİ"

Tunç'a yardımına gelenlerden Ünal Günde,  "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi.  'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa15 Temmuz Demokrasi Otogarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydos Ormanı'nda yangın
Aydos Ormanı'nda yangın
Büyükçekmece'de yangın
Büyükçekmece'de yangın
"Azap yokuşu"nda tepki çeken görüntü!
"Azap yokuşu"nda tepki çeken görüntü!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'da bayram dönüşü hareketliliği
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'da bayram dönüşü hareketliliği
Kurban Bayramı sonrası İstanbul'da trafik
Kurban Bayramı sonrası İstanbul'da trafik
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş hareketliliği
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş hareketliliği
MİT’in sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurları iki kat arttı 
MİT’in sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurları iki kat arttı 
Süper Loto’nun ilk çekilişinde süper devir: 25.5 milyon TL
Süper Loto’nun ilk çekilişinde süper devir: 25.5 milyon TL
Edirnekapı Şehitliği'nde bayram ziyareti
Edirnekapı Şehitliği'nde bayram ziyareti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı