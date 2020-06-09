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Ortaköy'de Kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı

Beşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen Mecidiye Köprüsü Sokak'ta göçük meydana geldi. 1 kadının hafif yaralandığı olayın çarşının altında bulunan tarihi tonozun kemerinde oluşan çökme nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

09 Haziran 2020 Salı 08:33
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Ortaköy'de Kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı

Olay saat 23.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan ve Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen Mecidiye Köprüsü Sokak'ta büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. Olay sırasında kumpir almak isteyen bir kadın, iş yerinin malzemeleriyle birlikte oluşan çukura düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük sırasında bölgede bulunanlar tarafından çukurdan çıkarılan kadın,  sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. 

ÇARŞININ ALTINDAKİ TARİHİ TONOZDA ÇÖKME OLUŞTU

Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken belediye ekipleri de göçüğün neden oluştuğuna dair araştırma yaptı.  Aynı noktada geçen yılda göçük oluştuğu ve oluşan çukurun kapatıldığı öğrenilirken, göçük oluşan bölgenin altında tarihi tonoz olduğu ve bu tonozun kemerinde oluşan göçükler nedeniyle göçmenin gerçekleştiği iddia edildi. 

DÜKKÂNLARIN TAMAMI BOŞALTILIYOR

Belediye ekiplerini yaptığı incelemenin ardından, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sokakta bulunan kumpir dükkânlarının tamamının boşaltılmasına karar verildi. Göçük nedeniyle sokakta bulunan iki dükkânda meydana gelen maddi hasarın Beşiktaş Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. 

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI ve BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Olayın ardından Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği Kumpirciler Çarşısı'na gelerek incelemelerde bulundu. Kumpirciler Çarşısı'nın tamamının boşaltılarak, tarihi tonozun doldurulacağı öğrenildi. 

ESNAFLAR OLAYI ANLATTI

Olayı gören bir esnaf, "Müşteri çağırıyorduk. Bir sallantı duyduk. Zemin bir anda çöktü. Zemin çökünce bir bayan içine düştü, dolap da üzerine düştü. Arkadaşlarla birlikte hanımefendiyi çıkardık. Galiba biraz kırıkları vardı. Yaralı 1 kişi var" dedi. Başka bir esnaf ise, "Bizim dükkânların önü birden bire çöktü. Bir bayan altta kaldı. Dükkânın önünde 4-5 kişi müşteri vardı, onları son anda gönderdik. 1 dakika farkla kurtuldular. Dükkânda diye bir şey kalmadı, dolaplar hepsi altında kaldı. Sadece arka duvar kaldı" şeklinde konuştu. Olay esnasında orada bulunan bir başka kişi, "Yaralı, tezgâhın altındaydı. Çıkardık. Ambulans altı götürdü" derken müşterisi ise ilgilenen esnaf, "Müşterim vardı, sipariş hazırlıyordum. Bir ses duydum, müşterimde yerde sıkıntı olduğunu söyledi. Deprem oldu zannettik. Bayan düşmüştü" açıklamasında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrtaköySokakçökme
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