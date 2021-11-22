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Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:08
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Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

İSTANBUL - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi.


 

"ÖĞRETMENİMİ ÖZLEDİM "

Kartal Soğanlık İlkokulu öğrencileri okullara velileriyle geldi.  3. sınıfa giden çocuğu okulla getiren Nazım Topar "Çocuklar ara tatilinde derslerini çalıştı. Tatilde hem dinlendiler hem de oyun oynadılar. Tatil iyi geçti. Bugün sabah da çocuğumu okulla getirdim." dedi 

3 sınıfa giden Zeynep Erenkaran 'Çok mutluyum. Bir haftadır öğretmenimi çok özledim. Biraz da heyecanlıyım. Bugün sınavlarım var. Tatilim çok güzel geçti. Evde ödevlerimi yaptım. Biraz da kardeşimle vakit geçirdim.' diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
OkulAra TatilDers Zili
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