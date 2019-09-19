Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100387
ALTIN
275.259
DOLAR
5.6976
STERLİN
7.1113
EURO
6.2988
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Prof. Dr. Ceylan: Anadolu'da M.Ö. 2 binden itibaren Türkler var
Prof. Dr. Ceylan: Anadolu'da M.Ö....
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter 8 21 Eylül de Ortaköy Feriye de
Son Dakika
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik...
Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor
Vertigo korku ve kaygıyı tetikliyor
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20 atletle katılıyor
Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'na 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Öğretmenlerden İBB önünde İSMEK protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi üzerine, yeniden görev almayı bekleyen öğretmenler belediye binası önünde açıklama yaptı.

Öğretmenlerden İBB önünde İSMEK protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSMEK'in öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi üzerine, yeniden görev almayı bekleyen öğretmenler belediye binası önünde açıklama yaptı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:02
11 Okunma
Öğretmenlerden İBB önünde İSMEK protestosu

İSTANBUL - Açıklamada,  yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin mağdur edildiği  belirtilerek, " İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır." denildi.

327 branş 800’e yakın programla 39 ilçede hizmet veren İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) 2018-2019 dönemi 30 Haziran’da sona ermişti. 2019-2020 eğitim dönemi öğretmen ihalesi ise kesin kayıtların tamamlanmasının ardından yapılması gerekçe gösterilerek iptal edildi. İhalenin yenilenmediği için mağdur olduklarını söyleyen öğretmenler İBB’nin Saraçhane binası önünde toplandı.
 

Grup adına yapılan açıklamada İSMEK’e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi sonrası, yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin mağdur edildiği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"1996 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren İSMEK’te bugün ne yazık ki 40'a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve 2500’e yakın öğretmenin görevine son verildiğini görüyoruz. Bu zamana kadar basın açıklaması yapmayıp sessiz kalmamızın sebebi, 23 Eylül'de yapılması planlanan ihaleydi. Şimdiye kadar 2 yılda bir yenilen sözleşmeler 1 Temmuz’dan bu yana bekletilmekteydi. 23 Eylül'de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İSMEK’te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz."
 

İBB’DEN AÇIKLAMA

İBB tarafından yapılan açıklamada ise “İSMEK’te 2018 – 2019 eğitim döneminde istihdam edilen kısmi zamanlı öğretmenlerin ihalesi 30 Haziran’da sonra ermişti. Yeni öğretmen ihtiyacı da 20 Eylül’de bitecek olan ‘kesin kayıt’ döneminin ardından belirlenecek. İSMEK’e ihtiyaç olması halinde yeni öğretmen alımları, sınav sonucunda şeffaf bir şekilde yapılacak” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
öğretmenlerİBBİSMEK Protestosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular dikkat! Valilikten önemli açıklama
İstanbullular dikkat! Valilikten önemli açıklama
Şişli'de servis işgali trafiği felç ediyor
Şişli'de servis işgali trafiği felç ediyor
Valilik açıkladı! İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
Valilik açıkladı! İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı
İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal
İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal
SU-35 antrenman uçuşu yaptı 
SU-35 antrenman uçuşu yaptı 
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Bayrampaşa'da otelde yangın!
Bayrampaşa'da otelde yangın!
Topkapı İETT Garajı, park oluyor
Topkapı İETT Garajı, park oluyor
SU-35 İstanbul semalarında
SU-35 İstanbul semalarında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans