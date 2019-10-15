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Öğrencilerden Avcılar için kentsel iyileştirme projesi

Tarihi ve kültürel sürekliliğin korunmasını amaç edinen üniversite öğrencileri Avcılar ilçesi için Kentsel Tasarım Proje ve Rehberi hazırladı. Mekân kalitesinin artırılmasını hedefleyen proje, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye sunuldu.

Öğrencilerden Avcılar için kentsel iyileştirme projesi

Tarihi ve kültürel sürekliliğin korunmasını amaç edinen üniversite öğrencileri Avcılar ilçesi için Kentsel Tasarım Proje ve Rehberi hazırladı. Mekân kalitesinin artırılmasını hedefleyen proje, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye sunuldu.

15 Ekim 2019 Salı 11:37
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Öğrencilerden Avcılar için kentsel iyileştirme projesi

İSTANBUL - Yıllar içerisinde düzensiz bir şekilde inşa edilen ilçeler, şehir planlaması açısından eksik kalıyor. Bu noktada yaşanabilir mekanlar tasarlayabilmek için mimarlık öğrencileri, birçok proje gerçekleştiriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencileri, kaliteli, kimlikli ve yaşanabilir mekânlar tasarlayabilmek için Kentsel Tasarım Proje ve Rehberleri hazırladı. Üniversite öğrencileri Avcılar’ı konu edinerek Avcılar Merkez Mahallesi Kentsel İyileştirme çalışmaları yaptı.
 

İGÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Batırbaygil ve Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Burak Kaan Yılmazsoy’un desteğiyle, yerel karakteri ve kimliği vurgulayan, tarihi ve kültürel sürekliliğin korunmasını amaç edinen, mekân kalitesinin artırılmasını hedefleyen, insan odaklı ulaşım yaklaşımını benimseyen, mekânın sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlere karşı adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasını sağlayan, karma kullanımları dikkate alan, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlar içeren projeler, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye sunuldu.
 

GÜVENLİ KONUT BİRİNCİ ÖNCELİK
 

Üniversitenin yaptığı gönüllülük için çok teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Hançerli, “Bir üniversite ve öğrencileri bulunduğu kente ve yaşayanlara katkı sunuyor. Bu çok değerli. Bizim güvenli konutları inşa etmek birinci önceliğimiz. Çünkü hayatta kalmamız lazım. Hayatta kalırsak diğer yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını da planlarız. Ben bilim insanlarının emrindeyim. Onların emir kuluyum. Sizlerin söyledikleri benim için emirdir” diye konuştu.

TEK TİP ÜRETİM YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Şehirlerde kimlikli mekânların üretilmesi konusunda güçlük çekildiğini belirten İGÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Batırbaygil, “Tek tip üretim yaklaşımı, kentsel mekân ve yaşam kalitesini sağlamıyor. Şehirlerde oluşan bu olumsuz mekânsal dokular birbirine benzemiyor ve tarihten gelen özgün farklılıkları yok ediyor. Bu bağlamda, değerlerimizi koruyarak, kaliteli, kimlikli ve yaşanabilir mekânlar tasarlayabilmek için Kentsel Tasarım Proje ve Rehberleri’nin hazırlanması gerekiyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kentsel Iyileştirme ProjesiAvcılarGüvenli Konut
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