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Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

Ailelerini kaybetmiş küçük öğrenciler, karne hediyesi olarak geziyle ödüllendirildi. Bir alışveriş merkezine giden küçük öğrenciler, hem güvenlik hem de temizlik görevlisi olarak çalışan robotlarla arkadaş olup güzel bir gün geçirdi.

Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

Ailelerini kaybetmiş küçük öğrenciler, karne hediyesi olarak geziyle ödüllendirildi. Bir alışveriş merkezine giden küçük öğrenciler, hem güvenlik hem de temizlik görevlisi olarak çalışan robotlarla arkadaş olup güzel bir gün geçirdi.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:28
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Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, yarı yıl tatilini İstanbul’da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hemde keyifli olacağı düşüncesiyle küçük öğrenciler, 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen insansı robotlar etkinliğine katıldı.  Alışveriş merkezinde düzenlenen programda küçük öğrencileri, Türkiye’de üretilen yüzde yüz yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma ve temizlik  görevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.

“BU TÜR GEZİLER TEKRARLANACAK”

Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karne HediyesiÖğrencilerRobot
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