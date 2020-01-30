Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, yarı yıl tatilini İstanbul’da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hemde keyifli olacağı düşüncesiyle küçük öğrenciler, 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen insansı robotlar etkinliğine katıldı. Alışveriş merkezinde düzenlenen programda küçük öğrencileri, Türkiye’de üretilen yüzde yüz yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.



“BU TÜR GEZİLER TEKRARLANACAK”



Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi.