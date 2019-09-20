Nuri Paşa İstanbul’da anıldı

VHA / İSTANBUL

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Ermeni, Rus ve İngilizler tarafından işgalinin Kafkas İslam ordusu tarafından sona erdirilmesinin 101. Yılında Kafkas İslam ordusu komutanı Nuri Paşa İstanbul’da mezarı başında anıldı.

Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı anma programında bir konuşma yapan İSTAD genel başkanı Sefer Karakoyunlu Kafkas İslam Ordusu ve Nuri paşanın Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası için önemli bir şahsiyet ve Türkiye silah sanayini kurucusu olduğunu belirterek devlet yetkililerinde bir takım isteklerinin yerine getirilmesini istedi.

İSTAD Başkanı Karakoyunlu ”Kafkas İslam Ordusu komutanı aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan Bakü Milli Kahramanı Nuri Paşa’nın ve askerlerini figürlerini içeren abidenin Bakü Türk şehitliğine, yapılmasını, Bakü ve Gence caddelerini adının verilmesini istiyoruz. Bu kahraman komutanı rahmetle ve şükranla anıyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun’ dedi.

Diğer konuşmacılar tarafından da 1918’de Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun, şarkın ilk halk cumhuriyeti olan Azerbaycan’ın önemi vurgulandı.