'Nurçinler' ve 'Özbeyler' çete üyelerine operasyon

Tespitlerin ardından çete üyelerine yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul merkezli 3 ayrı ilde 48 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda mermi ve çok sayıda zorla imzalatıldığı tespit edilen çek ile senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.