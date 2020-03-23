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NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kanada savaş gemisi ve İtalyan savaş gemisi, Türk savaş gemisi öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. NATO'ya bağlı savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

23 Mart 2020 Pazartesi 15:27
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NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

PEŞ PEŞE BOĞAZ'A GİRDİLER 

Kanada Donanmasının 337 Borda numaralı Halifax  sınıfı HMCS 'Fredericton' adlı savaş gemisi ve İtalyan Donanmasına ait  F 591 borda numaralı 'Virginio Fasan' adlı füze fırkateyni, Salih Reis gemisi öncülüğünde saat 11.30 sıralarından peş peşe Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi.

SAHİL GÜVENLİK BOTU  VE  DENIZ POLİSİ EŞLİK ETTİ

NATO'ya bağlı savaş gemileri yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaştı. Gemilerin arka bölümünde çok sayıda askerin olduğu ve askerlerin boğazı izlediği, bazı askerlerin  ise kıyıyı fotoğrafladığı görüldü. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.  Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.  (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Savaş GemileriIstanbul Boğazı
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