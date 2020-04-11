Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Üsküdar sahilinde drone ile denetim
Üsküdar sahilinde drone ile denetim
Metrobüsler garajlara sığmadı
Metrobüsler garajlara sığmadı
Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini alacak
Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini...
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları...
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Müşteriler saklandı, market sahibi "zorla içeri girdiler" dedi

Sultangazi'de sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:23
0 Okunma
Müşteriler saklandı, market sahibi "zorla içeri girdiler" dedi

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de kurallara uymayan bir markete baskın düzenlendi. Polisi gören market sahibi kepenkleri kapattı. Polisin uyarıları üzerine kepenkleri açan market sahibi, içeride bulunan müşterilerin zorla içeri girdiğini söyledi. 

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sultangazi'de polis denetimlerini arttırdı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı. Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı. İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi. Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi. 

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 

LAHMACUN VE PİDE SALONU SAHİBİNE PARA CEZASI

Ekipler ayrıca Sultançiftliği Mahallesi'nde açık olan bir lahmacun ve pide salonuna da kuralları ihlal ettiği için, iş yeri sahibine 3 bin 150 TL idari para cezası kesti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SokakYasakSultangaziMarket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasağa rağmen, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler
Yasağa rağmen, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler
Üsküdar sahilinde drone ile denetim
Üsküdar sahilinde drone ile denetim
Metrobüsler garajlara sığmadı
Metrobüsler garajlara sığmadı
Yasak sonrası trafiğe çıkan araçlara denetim
Yasak sonrası trafiğe çıkan araçlara denetim
İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da yollar boş kaldı
'Köpeklerimi beslemek için çıktım'
'Köpeklerimi beslemek için çıktım'
Beyoğlu'nda yangın
Beyoğlu'nda yangın
Vali Yerlikaya açık olacak yerleri açıkladı
Vali Yerlikaya açık olacak yerleri açıkladı
Vali Yerlikaya ve Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Vali Yerlikaya ve Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı