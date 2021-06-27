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Müsilaj ve denize girenler yanyana!...

Kadıköy Suadiye Sahili'nde bir yanda müsilaj temizliği diğer yanda denize girenler...

27 Haziran 2021 Pazar 07:02
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Müsilaj ve denize girenler yanyana!...

İSTANBUL, (DHA) 

Kadıköy Suadiye Sahili'nde ekipler müsilaj temizliği yaparken, hemen yakın bir noktada bazı kişiler denize girdi.

Marmara Denizi genelinde uzun süredir görülen müsilaj Kadıköy Suadiye açıklarında da kendisini gösteriyor. Ekipler akşam saatlerinde pompa ile denizden müsilaj temizliği yaptı. Toplanan müsilajlar ise plastik tank depolara aktarıldı. Temizlik yapıldığı sırada bazı kişiler müsilaja aldırış etmeden denizde yüzmesi ise dikkat çekti.

"ONLAR YOSUN"

Denize giren çocuklar "Hiç pislik falan olmuyor, tertemiz yüzüyoruz. Müsilaj olsun bir şey olmaz. Korkmuyoruz. Onlar yosun. Burayı biraz temizlemişler hep buraya geliyor gelenler diğer taraflarda kimse yok." diye konuştular.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MüsilajDenize GirenlerSuadiye
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