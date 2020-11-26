Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1329
ALTIN
462.916
DOLAR
7.9237
STERLİN
10.6196
EURO
9.4544
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri...
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı
Son Dakika
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya...
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mühürlü mekanda korona partisi

Kartal'da daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekanına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesildi.

26 Kasım 2020 Perşembe 09:43
3 Okunma
Mühürlü mekanda korona partisi

Kartal Kordonboyu'nda bulunan ve daha önce de koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaşan polis,söz konusu yere operasyon düzenledi. Kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekana zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler içeride eğlenen 18 kişiyi yakaladı. Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalKoronavirüsPandemiEğlenceMekan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
İSTANBUL'DA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİMLER BAŞLADI
İSTANBUL'DA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİMLER BAŞLADI
30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi 
30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi 
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
İstanbul'un yangın raporu
İstanbul'un yangın raporu
Bakırköy’de kadına yönelik şiddet paneli
Bakırköy’de kadına yönelik şiddet paneli
Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü
Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü
Olta balıkçıları Galata Köprüsü'ne akın etti, önlemler hiçe sayıldı
Olta balıkçıları Galata Köprüsü'ne akın etti, önlemler hiçe sayıldı
Taksim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni
Taksim'de 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma