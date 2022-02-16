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Motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı

EYÜPSULTAN'da, motosikletle gelen iki kişi yufkacı ile kahvehaneyi kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 10:14
Motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı

Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi önce İslambey Mahallesi'nde buluna yufkacıya daha sonra ise Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye rastgele ateş açtı. Yaşanan olay sonrasında 2 şüpheli kayıplara karıştı. Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Kahvehane sahibi Aykut Soytürk, "Gördüğünüz gibi kahvemi taradılar. Korkumuzdan kahvemizi açamıyoruz. Çocuğumuz üst katta oturuyor. Nasıl yapacağız bilemiyorum. Ben kahvede temizlik yapıyordum şahısları görmedim. Karşıdaki büfeye gidiyorum, alışveriş yapıyorum, pastaneye gidiyorum. Bir şey olmuş olsa bana yaparlardı herhalde" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanSaldırıYufkacıKahvehaneSilahKurşun
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