MİT’in yeni hizmet binası açıldı

İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası açılışı yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, İstanbul'un nüfusunun bir çok Avrupa ülkesinde daha fazla olduğunu belirterek, "Böyle bir şehrin istihbarat servisleri tarafından cazibe merkezine dönüşmesi kaçınılmazdır. Ankara'daki karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip oldu. Tüm teknik donanımlarla artık Ankara ve İstanbul bu yükü büyük ölçüde alacağı gibi, teknolojiyle çok daha iyi yapacaktır" diye konuştu.

"DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatımız PKK; FETO, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma alanında faaliyetlerini artırıyor. Dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor. Yabancı istihbarat kuruluşlarının çalışmalarıyla etkin şekilde mücadele edecek. İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor. Teşkilatımızın diğer güvenlik kuruluşlarıyla birlikte yaptığı çalışmalarda İstanbul'da terör örgütlerinin çalışmalarını engellemiştir. Yeni binası, güçlü teknolojik alt yapısıyla yeni binamızdan ülkemiz adına çok daha büyük başarılar bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SOLUĞU ENSELERİNDEDİR"

Erdoğan, "Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin soluğu enselerindedir. MİT'in, TSK ve emniyet teşkilatımız ile yurt içinde ve dışında yürüttüğü ortak operasyonlarla PKK lider kadrosu adeta hareket edemez konuma gelmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin çıkarları nerede vaziyet alınmasını gerekiyorsa MİT orada göreve hazırdır. Her alanda olduğu gibi istihbaratta da zoru başardık" dedi.

"İSTİHBARATI OLMAYAN BİR DEVLET YOK OLMAYA MAHKUMDUR"

Erdoğan, "Büyük ve güçlü istihbarat bizim kilit silahımız olamaya devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur. Rakiplerimiz bir adım önünde olmak ve gelecek tehditleri bertaraf etmek ancak istihbarat teşkilatı ile olur. Teşkilatımıza her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.