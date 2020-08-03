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MİT’in sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurları iki kat arttı 

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurlarının son yıllarda iki kat arttığı öğrenildi. DHA’nın istihbarat uzmanlarından aldığı bilgilere göre; MİT’in özellikle son birkaç yılda, terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik yurtdışı başarılılı operasyonlarının sayısındaki artışın en önemli nedenleri arasında yerel istihbarat ağının güçlenmesi gösteriliyor. 

03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:59
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MİT’in sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurları iki kat arttı 

İSTANBUL, (DHA)

Terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği nokta operasyonlar ve terör kamplarından kurtarılan yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili çalışmalarda da MİT’in bölgesel kaynaklarının etkinleşmesinin yanısıra hızlı ve güçlü koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışındaki terörle mücadelesinde etkili görev üstenen MİT’in, sınır ötesi operasyonlarında yerel istihbarat unsurlarını iki katına çıkardığı öğrenildi. MİT bölgede kurduğu yerel ağ unsurlarıyla, terör örgütü PKK/PYD-YPG üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla, kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarının terör kamplarından kurtarılması gibi önemli çalışmalar yürütüyor. 

YEREL İSTİHBARAT UNSURLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN KABUSU  

MİT’in son birkaç ayda yurtdışında yaptığı başarılı operasyonlarda bölgedeki yerel istihbarat unsurlarındaki artışın önemli etkisi olduğu ifade ediliyor. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın da örgütün iletişim kanallarından MİT’in çalışmaları karşısındaki çaresizliği itiraf ettiği öğrenildi. Terörist Karayılan’ın sert tedbirler alınacağını duyurarak, örgüt üyelerini tehdit ettiği bildirildi. Terör örgütün başta Kandil olmak üzere ve terör kamplarında bile güvenli hissetmediği, üst düzey teröristlerin sürekli olarak gizlendiği, örgüt üyeleriyle iletişim kurmadığı belirtildi. 

30’DAN FAZLA YABANCI ÜLKE VATANDAŞI KURTARILDI 

MİT’in sınır ötesi etkili operasyonları, birçok ülkenin terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın kamplarındaki vatandaşlarının kurtarılması Türkiye’den yardım istemesine neden oluyor. MİT operasyonlarıyla son olarak terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, Somalili teröristlerin elinden ise bir İtalyan vatandaşı kurtarıldı. Operasyonlarda yerel istihbarat unsurlarının yanısıra, yabancı ülke istihbaratlarıyla koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor. MİT operasyonlarıyla başta Suriye’deki terör örgütlerinin elinden 30’un üzerinde yabancı ülke vatandaşının kurtarılmasını sağladığı bildirildi. 

FETÖ FİRARİLERİ TAKİPTE 

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan firari üyelerinin yakalanarak, Türkiye’ye getirilmesinde de MİT’in yurtdışındaki bölgesel unsurları ve o ülkedeki istihbarat teşkilatlarıyla yapılan iş birliğinin etkisi olduğu belirtildi. Terör örgütü üyelerinin kaçtıkları ülkelerde takipte olmaları nedeniyle tedirgin olduğu ifade edildi. MİT’in bugüne kadar 100’ün üzerinde firari FETÖ’cünün yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye getirdiği operasyonlara imza attığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTSınır ötesiYerel Istihbaratönce Vatan
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