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Mısır Çarşısı'nda dikkat çeken kalabalık

Mısır Çarşısı'na koranavirüse rağmen insanlar akın etti. Kimi vatandaşların maske takmadığı da görülürken polis ekipleri drone ile vatandaşları uyardı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:36
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Mısır Çarşısı'nda dikkat çeken kalabalık

Koronavirüse ve yağışlı havaya rağmen vatandaşlar hafta sonu Mısır Çarşısı'na akın etti. Polis ekipleri Eminönü'nde drone ile denetim yaparak vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde uyardı. Polis dronundan yapılan uyarıda, "Ben polis dronuyum. Sayın İstanbul sakinleri sizlerin ve ailenizin sağlığı için lütfen maskesiz dışarı çıkmayın ve sosyal mesafe kuralına uyun" denildi. Eyüp İnan isimli vatandaş virüsten korktuğunu belirterek "Alışveriş yaptım eve, maske takıyorum. Herhalde yeterli bir önlemdir" dedi. Atlet almak için Mısır Çarşısı'na geldiğini ifade eden bir vatandaş ise "Evet bugün belki tedbirsiz davranmış olabilirim ama sonuçta en çok merdiven altı ucuz maske alanlardan bu virüsün yayıldığını düşünüyorum." diye konuştu. Maske takmayan bir turist ise "Her zaman maske takıyordum ama şimdi peynir yediğim için maskeyi çıkardım." şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mısır ÇarşısıPolisDenetimKoronavirüsPandemi
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