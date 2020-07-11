Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
Son Dakika
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajı
Son Dakika
Albayrak'tan, 'Srebrenitsa katliamı' mesajı
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
Son Dakika
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
Vali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
Güney Afrika’da kiliseye silahlı baskın: 5 ölü
Son Dakika
Güney Afrika’da kiliseye silahlı baskın:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Minibüs duraklarında ''ayakta yolcu'' tartışması

İstanbul'da koronovirüs nedeniyle minibüslerdeki kurallar sabah ve akşam saatlerinde duraklarda yoğunluğa neden oluyor. Uzun süre minibüse binemeyen yolcular mağdur olduklarını ifade ederken minibüs sürücüleri ise yedikleri cezalardan yakınıyor.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:44
7 Okunma
Minibüs duraklarında ''ayakta yolcu'' tartışması

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarında sosyal mesafe ve kapasite azaltma gibi kurallar  devam ediyor. İstanbul'da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim yerlerinde ise bu yasak sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Ayakta yolcu alınmayan toplu ulaşım araçlarına binemeyen vatandaşlar mağdur olduklarını dile getirirken minibüs sahipleri de sosyal mesafe kuralına uyarak minibüslerin sınırlı sayıda ayakta yolcu alabileceğini söylüyor.

"ZAR ZOR BULUYORUZ GİDİYORUZ"

Avcılar'daki Esenyurt minibüslerinin bulunduğu durak da sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun yaşandığı duraklardan biri. Özellikle akşam iş çıkışında durağa gelen çoğu kişi minibüse binemedikleri için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bazen tartışmaların da yaşandığı duraktaki yolculardan Fatih Eray, "Yolcuyum işe gidiyorum sabahları minibüs bizi almıyor. Zar zor buluyoruz gidiyoruz. Metrobüs tıklım tıklım ama yolcu alıyor. Akşam işten çıkıp yine buraya geliyoruz minibüse binemiyoruz" dedi.

"ARAÇLARIMIZ AYAKTA 7-8 KİŞİ RAHAT ALABİLİR"

Minibüs sahipleri de yaşanan yoğunluğu ve mağduriyeti gidermek için minibüslere sosyal mesafeli ayakta yolcu alınabileceğini söyledi. Firuzköy Durak Başkanı Ahmet Yılmaz, yolcu yoğunluklarının sadece minibüslerde olmadığını ifade ederek, "Minibüs, otobüs sayısını artırmakla bu çözülmez. İstanbul 16 milyon. Bu insanlar sosyal yaşamda hayatlarına devam ediyorlar. Sabah işe giden, akşam işten dönen insanları belediye otobüsü, minibüs, taksi, dolmuş taşıyor. Bu bir yoğunluğu beraberinde getiriyor. Şimdi minibüslerde ayakta yolcuya ceza kesiliyor. Bizim araçlarımızın metrekarelerini ölçelim. Nasıl otobüslerde belli mesafelerde durabilirlerse bizim araçlarımızda ayakta 7-8 kişi rahat alabilir. Zaten koltuklarımız tekli. Metrobüse binen insanlar iç içe duruyor ve bu yoğunluk o şekilde ortadan kalkıyor. Ama nedense minibüs camiası insanların gözünde çok farklı. Sabahın beşinde kalkan biziz, bu insanları işe götüren biziz, gecenin birine kadar çalışan insanlar biziz ama nedense koronavirüs sadece minibüste bulaşıyor insanlara. Evet, bazı arkadaşlar çok yolcu alıyor ama bu yolcuları alan sadece minibüsler değil. Otobüsler de alıyor metrobüs de alıyor" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 11.07.2020 18:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 ihtiyaç sahibi çocuk, mutluluğa pedal çevirdi
11 ihtiyaç sahibi çocuk, mutluluğa pedal çevirdi
“Türk ve İslam Alemi’nin Ayasofya hayali gerçek oldu”’
“Türk ve İslam Alemi’nin Ayasofya hayali gerçek oldu”’
Zeytinburnu’nda da ‘Gurme’ marketi açtı
Zeytinburnu’nda da ‘Gurme’ marketi açtı
Jandarmadan mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi
Jandarmadan mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi
Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.
Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.
'İstanbul'da 300 bin konutun acil bir şekilde dönüştürülmesi hedefi koyduk'
'İstanbul'da 300 bin konutun acil bir şekilde dönüştürülmesi hedefi koyduk'
Vali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
Vali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
Göktürk'te korkutan yangın
Göktürk'te korkutan yangın
Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını
Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı