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Milyonluk tazminat talebi!

Beyoğlu'nda tıkanan mutfak lavabosunu açmak için marketten aldığı lavabo açıcının patlaması üzerine yüzünde yanıklar oluştuğunu öne süren Özlem Atay, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı.

20 Ekim 2020 Salı 16:08
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Milyonluk tazminat talebi!

Olay, Beyoğlu'nun ünlü semti Cihangir'de geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelmişti. İddiaya göre, Özlem Atay isimli reklam sektörü çalışanı, tıkanan mutfak lavabosunu açmak için marketten ünlü bir firmaya ait lavabo açıcı aldı. Özlem Atay, mutfak lavabosuna döktüğü açıcı bir süre sonra patlamasıyla yaralandı. Yüzünde 1. ve 2. derecede yanıklar oluşan Özlem Atay, annesi tarafından çevrede bulunan bir hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Atay, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edilerek tedavisine devam edildi.

Tedavisi süren Atay, avukatı Kübra Oktay aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi Hakimliği'ne başvurarak üretici firmadan şikayetçi oldu. İstanbul Tüketici Mahkemesi Hakimliği'ne sunulan dilekçede," Somut olayda üreticinin üretimini yaptığı ürünün kesinlikle güvenilir olmadığı ortada olup, Ticaret Bakanlığı'na davanın ihbar edilmesini ve güvensiz ürün ihbarında bulunmasını vekaleten arz ve talep ederiz. Atay tarafından kullanılan ürünün poşeti tarafımızca saklanmış olup, serilerinin incelenmesine ve içeriğinin üretim şartlarına ve kimyasal maddelere uyarlı olup olmadığına dair rapor alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Üretici firmadan 500 bin lira maddi, 1 milyon lira ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin lira tazminat talep eden Özlem Atay'ın avukatı Kübra Oktay'ın sunduğu dilekçede  "Teminatsız olarak davalı şirketlerin mal varlığına, tazminat talebimizi karşılayacak miktarda ihtiyati haciz tedbirinin uygulanması ile kamu sağlığını ilgilendiren güvensiz ürünün verdiği zararın müzekkere ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesini istiyoruz. Hayalleri olan bir genç kızın bu denli yüzünde ağır zararların doğması, psikolojisi ve geleceği ile orantılı olarak sayın mahkemenizin takdiri ile manevi tazminat talebimizin kabulü zaruridir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluLavaboKazaPatlama
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