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Milyon dolarlık tekneler 7 Kasım’da Tuzla’da görücüye çıkacak

Daha önce 3 Ekim’de yapılması planlanan Türkiye’nin en önemli fuarlarından Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, dünyaca ünlü Cannes ve Monaco fuarlarının iptal edilmesiyle tarihini güncelledi. Sektör aktörlerinin yoğun erteleme talebiyle 1 ay ötelenen fuar, 7 – 15 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

17 Eylül 2020 Perşembe 09:56
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Milyon dolarlık tekneler 7 Kasım’da Tuzla’da görücüye çıkacak

MONACO VE CANNES FUARLARI İPTAL EDİLDİ

Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde yapılması planlanan etkinlik ve organizasyonlar ertelendi. Özellikle Avrupa’da salgının çok daha hızlı ilerlemesi ve kontrol altında tutulamaması nedeniyle dünyanın en önemli tekne fuarları olarak gösterilen Cannes ve Monaco’da düzenlenen fuarlar iptal edildi. Bu fuarların iptal edilmesiyle, yatçılık sektörünün ihtiyaçlarına en yüksek seviyede cevap vermek isteyen Boat Show Tuzla, tarihini güncelleyerek 1 ay öteledi.

7 KASIM’DA KAPILARINI AÇACAK

Yeni teknelerin tanıtımı ve satış için her yıl Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nı bekleyen yat sektörü, tekne sahiplerinin geç başlayan tatillerini geç bitirmek istemesi ve fuara tam hazırlık için fuarın ertelenmesi yönünde talepte bulunması üzerine, fuar 7 – 15 Kasım tarihlerine alındı. Fuar, Viaport Marina’da kapılarını açacak.

HİJYEN ÖNLEMLERİ ALTINDA 200’ÜN ÜZERİNDE TEKNE SERGİLENECEK

2021’in en özel tekne tasarımları, 2020’nin son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının lansman tekneleri Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarında meraklıları ile buluşacak. Fuar, her bütçeye uygun fiyatlarda ve boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekneyi yeni sahipleri buluşturmak için kapılarını açacak.  

Toplam değeri 1 Milyar TL’yi geçen ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve Guletlerin, denize tutkun olanlar ve pandemi ile birlikte hayata giren sosyal mesafe – izolasyon gerektiren yeni yaşam tarzını sürdürmek isteyenler ile teknede sağlıklı yaşam kuralından vazgeçemeyenlerin buluşacağı Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için fiyatı 65 bin TL’den başlayan ekonomik tekneler de yer alacak. Fuarda bu yıl 500 Milyon TL satış hedefleniyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE TİPİ TEKNELERİN ÜRETİMİNE YÖNELİNDİ

Dünyanın en önemli yat üretim merkezlerinden biri olan Türkiye tersaneleri, pandemi sürecinde sosyal mesafe ve izole hayat tarzı gerekliliği nedeniyle aile tipi 16-25 metre arası teknelerin üretimine yöneldi. Denizde güvenle tatil yapmanın yanı sıra, doğayla iç içe olmak ve izole tatil imkanı sunan teknelere yönelik ilgi sadece Türkiye içinden değil, yurt dışından da geldi. Türk yat üreticileri, yurt dışından da birçok sipariş için ön anlaşma yapmaya başladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin (GYHİB) açıklamasına göre, yılın ilk altı ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerin başında gelen gemi, yat ve hizmetleri sektörü, yükselişi haziranda da sürdürdü. Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 artışla 88 milyon 349 bin dolara ulaştı. Sektör, haziranda ihracatını en çok artıranlar arasında yerini aldı. Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise yüzde 1,9 artarak 501 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaBoat ShowFuarTekne
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