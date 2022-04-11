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‘Milli Şehit’ Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919’da idam edilen, 14 Ekim 1922’de ‘Milli Şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in, vefatının 103’üncü yılında mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ‘Şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve onların ideallerini yaşatmak zorundayız” dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 10:55
‘Milli Şehit’ Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi, ‘Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey için her sene olduğu gibi bu sene de ölüm yıldönümünde mezarı başında bir anma programı gerçekleştirdi. Milli Şehit Kemal Bey’in Kuşdili Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2009-2019 yıllarında Kartal Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Op. Dr. Altınok Öz, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, sivil toplum örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’i saygıyla ve rahmetle andığını söyleyerek; “Kartal Belediyesi olarak, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ideallerine sahip çıkıyoruz. Ülkemizin ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu ve kurulma sürecinde ne kadar büyük zorluklar yaşadığını çok iyi biliyoruz. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Milli Şehit Kemal Bey ve tüm şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiKaymakam Kemal BeyŞehitAnmaBoğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey
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