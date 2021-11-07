Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 44 adet taşınmaz satışa sunuldu.
Hazine adına kayıtlı taşınmazların satış ihaleleri, 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda gerçekleştirilecek.
Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
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