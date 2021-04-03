Meydanlardaki sakinlik havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Mart Kabine toplantısında alınan kararları açıklamasıyla birlikte vaka sayıları, vefat ve ağır hasta sayıları gibi birçok kritere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgeler olarak yeniden güncellendi. Çok yüksek riskli iller olan kırmızı renkli şehirlerde Cumartesi kısıtlaması geri geldi. İstanbul'da 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller olan İstanbul'da kısıtlama saatleri Cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00'e kadar oldu. Kısıtlamalı başlayan Cumartesi gününde ise meydanlar boş kaldı. Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.